Міністерство соціальної політики України розширило наповнення бебі-боксів для новонароджених.
Дивися повний текст Мінсоцполітики збільшило бебі-бокси для новонароджених.
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Додано: Пон 16 вер, 2019 15:24
Мінсоцполітики збільшило бебі-бокси для новонароджених
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінсоцполітики збільшило бебі-бокси для новонароджених.
Додано: Пон 16 вер, 2019 15:24
Тоесть деньгами принципиально не дают, типа они лучше знают что кому нужно, ну и самое сладкое это собственно закупка ;) Корупционные сотавляющие новые убирать не собираются ;)
Додано: Пон 16 вер, 2019 15:31
Отримували ці бокси при виписці у пологовому, дружина була дуже задоволена вмістом, а коробку-колиску навіть використовували перший час, поки не придбали кроватку
Додано: Пон 16 вер, 2019 15:52
Додано: Пон 16 вер, 2019 16:13
Re: Мінсоцполітики збільшило бебі-бокси для новонароджених
Додано: Пон 16 вер, 2019 21:49
Я рада, что беби-боксы улучшают, а кто будет решать вопрос с теми кто из не получил?!
Ребенку почти год! Мы ничего не получили!!!
Мариуполь
Додано: Пон 16 вер, 2019 23:39
Читала ниже о задержке выплаты на ребенка. Я родила за несколько месяцев до того, как их начали давать, деньги мы ждали 2 месяца, пока не позвонили на горячую линию. Могу сказать что мы бы не отказались от такого подарочка) а нашему народу никогда не угодишь))
Додано: Вів 17 вер, 2019 08:23
4575397c Дело в том что это финансовый ресурс, а не клуб молодых матерей и отцов.
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