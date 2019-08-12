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Мінсоцполітики збільшило
бебі-бокси для новонароджених

Мінсоцполітики збільшило бебі-бокси для новонароджених
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 15:24

Мінсоцполітики збільшило бебі-бокси для новонароджених

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство соціальної політики України розширило наповнення бебі-боксів для новонароджених.

Дивися повний текст Мінсоцполітики збільшило бебі-бокси для новонароджених.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 15:24

Тоесть деньгами принципиально не дают, типа они лучше знают что кому нужно, ну и самое сладкое это собственно закупка ;) Корупционные сотавляющие новые убирать не собираются ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 15:31

Отримували ці бокси при виписці у пологовому, дружина була дуже задоволена вмістом, а коробку-колиску навіть використовували перший час, поки не придбали кроватку
vitalyl
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 15:52

  Igorten написав:Тоесть деньгами принципиально не дают

Именно. Потому как пропьют. Это одна из причин, по которой выплаты "помощи по ребенку" растянуты во времени.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 16:13

Re: Мінсоцполітики збільшило бебі-бокси для новонароджених

  _hunter написав:Именно. Потому как пропьют. Это одна из причин, по которой выплаты "помощи по ребенку" растянуты во времени.

Ну это не ново, тут даже особо комментировать не буду :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 21:49

Я рада, что беби-боксы улучшают, а кто будет решать вопрос с теми кто из не получил?!
Ребенку почти год! Мы ничего не получили!!!
Мариуполь
dianka10
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 23:39

Читала ниже о задержке выплаты на ребенка. Я родила за несколько месяцев до того, как их начали давать, деньги мы ждали 2 месяца, пока не позвонили на горячую линию. Могу сказать что мы бы не отказались от такого подарочка) а нашему народу никогда не угодишь))
4575397c
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 08:23

4575397c Дело в том что это финансовый ресурс, а не клуб молодых матерей и отцов.
Igorten
 
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