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Приватизація наступного року
має поповнити держказну на...

Приватизація наступного року має поповнити держказну на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 16:36

Приватизація наступного року має поповнити держказну на...

Пропонуємо до обговорення:
Наступного року доходи, отримані від приватизації державного майна, мають скласти 5 млрд грн.

Дивися повний текст Приватизація наступного року має поповнити держказну на 5 млрд грн - Мінфін.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 16:37

Я бы прокоментировал так:
1. https://fraza.ua/analytics/281722-ekono ... ibanennogo

И
2. https://ua.news/ua/deputaty-rasshyryly- ... atyzatsyy/
Kudrjavuy
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