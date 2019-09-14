Наступного року доходи, отримані від приватизації державного майна, мають скласти 5 млрд грн.
Дивися повний текст Приватизація наступного року має поповнити держказну на 5 млрд грн - Мінфін.
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Додано: Пон 16 вер, 2019 16:36
Приватизація наступного року має поповнити держказну на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Приватизація наступного року має поповнити держказну на 5 млрд грн - Мінфін.
Додано: Пон 16 вер, 2019 16:37
Я бы прокоментировал так:
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