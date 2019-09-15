Мінімальна пенсія вже цьогоріч зросте на 9%, а середня заробітна плата - на 16,5%.
Дивися повний текст Які пенсії та зарплати українці отримуватимуть у 2020 році.
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Додано: Пон 16 вер, 2019 16:40
Які пенсії та зарплати українці отримуватимуть у 2020 році
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Дивися повний текст Які пенсії та зарплати українці отримуватимуть у 2020 році.
Додано: Пон 16 вер, 2019 16:40
Как всегда, - лажа.
- Главный вопрос: на какой период времени хватит оплатить минимальные людские потребности?
- Если здравоохранение стало платным?
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