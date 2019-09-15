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Які пенсії та зарплати українці
отримуватимуть у 2020 році

Які пенсії та зарплати українці отримуватимуть у 2020 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 16:40

Які пенсії та зарплати українці отримуватимуть у 2020 році

Пропонуємо до обговорення:
Мінімальна пенсія вже цьогоріч зросте на 9%, а середня заробітна плата - на 16,5%.

Дивися повний текст Які пенсії та зарплати українці отримуватимуть у 2020 році.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 16:40

Как всегда, - лажа.
- Главный вопрос: на какой период времени хватит оплатить минимальные людские потребности?
- Если здравоохранение стало платным?
Kudrjavuy
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