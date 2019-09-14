Ціна газу для України за формулою Газпрому восени була б вдвічі вищою за ціну газу, який Україна купує на європейському ринку.
Дивися повний текст Нафтогаз повідомив, якою була б ціна на газ за формулою Газпрому (інфографіка).
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Додано: Пон 16 вер, 2019 17:42
Нафтогаз повідомив, якою була б ціна на газ за формулою...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нафтогаз повідомив, якою була б ціна на газ за формулою Газпрому (інфографіка).
Додано: Пон 16 вер, 2019 17:42
Требую пересмотра цены как конечный потребитель. Мне начисляют по 7000грн. В тоже время на бирже в Европе цена 2300грн.
Какого **а я должен кормить свору тунеядцев с заоблачными зарплатами Нафтогаза
Додано: Пон 16 вер, 2019 18:14
Re: Нафтогаз повідомив, якою була б ціна на газ за формулою.
У Нафтогаза какие то фантомные видения, столько лет не покупать у Газпрома и не забывать каждый год вспоминать формулу Газпрома, давайте сразу пересчитывать по формуле Тимошенко и не забывать проностальгировать по стабильной цене 50 долларов при раннем Ющенко.
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