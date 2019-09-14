RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нафтогаз повідомив, якою була
б ціна на газ за формулою...

Нафтогаз повідомив, якою була б ціна на газ за формулою...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 17:42

Нафтогаз повідомив, якою була б ціна на газ за формулою...

Пропонуємо до обговорення:
Ціна газу для України за формулою Газпрому восени була б вдвічі вищою за ціну газу, який Україна купує на європейському ринку.

Дивися повний текст Нафтогаз повідомив, якою була б ціна на газ за формулою Газпрому (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90879
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 17:42

Требую пересмотра цены как конечный потребитель. Мне начисляют по 7000грн. В тоже время на бирже в Европе цена 2300грн.
Какого **а я должен кормить свору тунеядцев с заоблачными зарплатами Нафтогаза
Дикий не Дикий
 
Повідомлень: 204
З нами з: 04.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 18:14

Re: Нафтогаз повідомив, якою була б ціна на газ за формулою.

У Нафтогаза какие то фантомные видения, столько лет не покупать у Газпрома и не забывать каждый год вспоминать формулу Газпрома, давайте сразу пересчитывать по формуле Тимошенко и не забывать проностальгировать по стабильной цене 50 долларов при раннем Ющенко.
freeze
4
 
Повідомлень: 12822
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3654 раз.
Подякували: 5341 раз.
 
Профіль
19
2
4
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нафтогаз назвав вартість судів з Газпромом
R2 » Суб 14 вер, 2019 18:57
2 83
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2019 17:56
Дикий не Дикий
"Нафтогаз" оновив карту, де можна замовити газ на зиму...
R2 » Сер 11 вер, 2019 18:09
6 312
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 вер, 2019 11:38
Gippo
Нафтогаз знижує ціну газу для споживачів у вересні на 3%
R2 » П'ят 13 вер, 2019 09:50
2 70
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 вер, 2019 11:29
lite

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76332)
16.09.2019 20:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.