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Нафтогаз повідомив, якою була
б ціна на газ за формулою...

Нафтогаз повідомив, якою була б ціна на газ за формулою...
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 17:42

Нафтогаз повідомив, якою була б ціна на газ за формулою...

Пропонуємо до обговорення:
Ціна газу для України за формулою Газпрому восени була б вдвічі вищою за ціну газу, який Україна купує на європейському ринку.

Дивися повний текст Нафтогаз повідомив, якою була б ціна на газ за формулою Газпрому (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 17:42

Требую пересмотра цены как конечный потребитель. Мне начисляют по 7000грн. В тоже время на бирже в Европе цена 2300грн.
Какого **а я должен кормить свору тунеядцев с заоблачными зарплатами Нафтогаза
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 18:14

Re: Нафтогаз повідомив, якою була б ціна на газ за формулою.

У Нафтогаза какие то фантомные видения, столько лет не покупать у Газпрома и не забывать каждый год вспоминать формулу Газпрома, давайте сразу пересчитывать по формуле Тимошенко и не забывать проностальгировать по стабильной цене 50 долларов при раннем Ющенко.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 09:17

  Дикий не Дикий написав:Требую пересмотра цены как конечный потребитель. Мне начисляют по 7000грн. В тоже время на бирже в Европе цена 2300грн.
Какого **а я должен кормить свору тунеядцев с заоблачными зарплатами Нафтогаза

Я думаю, что надо быть честным до конца.
И если требовать пересчитать цену сейчас, когда она в Европе действительно ниже (правда не знаю, откуда Вы взяли цифру 2300 грн., т.к. судя из предоставленного графика 166 долларов - это около 4150 грн., и это скорее всего не включая дополнительных расходов), то не забудьте попросить пересчитать Вам цену и за тот период, когда Вы платили меньше чем была рыночная цена.
Иначе выходит как-то однобоко.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 09:22

  freeze написав:У Нафтогаза какие то фантомные видения, столько лет не покупать у Газпрома и не забывать каждый год вспоминать формулу Газпрома

Я думаю, это вполне естественно. В Нафтогазе небезосновательно гордятся своими достижениями. И иногда пиарят их. Что тут такого? ;)

Я думаю, если бы Вы добились в каком-нибудь деле результата, исчисляемого в несколько десятков миллиардов долларов, Вы бы тоже периодически напоминали всем забывчивым об этом. И, честно говоря, осуждать за это Вас было бы неправильно. Особенно в нашей ситуации, когда измазать дерьмом ежеминутно готова толпа желающих, а о позитиве все забывают через минуту.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 09:51

Зачем торговать газом, если можно торговать воздухом?
На рынке в Европе газ в два раза дешевле, чем газ, поставляемый Газпромом по долгосрочным контрактам. Почему бы Газпрому не покупать газ на рынке и продавать вдвое дороже по контракту?
tatarinov09101985
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