Нафтогаз повідомив, якою була б ціна на газ за формулою...

Додано: Вів 17 вер, 2019 15:08

Dimar написав: freeze написав: У Нафтогаза какие то фантомные видения, столько лет не покупать у Газпрома и не забывать каждый год вспоминать формулу Газпрома У Нафтогаза какие то фантомные видения, столько лет не покупать у Газпрома и не забывать каждый год вспоминать формулу Газпрома

Я думаю, это вполне естественно. В Нафтогазе небезосновательно гордятся своими достижениями. И иногда пиарят их. Что тут такого?



Я думаю, если бы Вы добились в каком-нибудь деле результата, исчисляемого в несколько десятков миллиардов долларов, Вы бы тоже периодически напоминали всем забывчивым об этом. И, честно говоря, осуждать за это Вас было бы неправильно. Особенно в нашей ситуации, когда измазать дерьмом ежеминутно готова толпа желающих, а о позитиве все забывают через минуту. Я думаю, это вполне естественно. В Нафтогазе небезосновательно гордятся своими достижениями. И иногда пиарят их. Что тут такого?Я думаю, если бы Вы добились в каком-нибудь деле результата, исчисляемого в несколько десятков миллиардов долларов, Вы бы тоже периодически напоминали всем забывчивым об этом. И, честно говоря, осуждать за это Вас было бы неправильно. Особенно в нашей ситуации, когда измазать дерьмом ежеминутно готова толпа желающих, а о позитиве все забывают через минуту.

Украина потратила на закупку газа за рубежом 800,3 миллиона долларов в период с января по май 2019 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины.

За первые пять месяцев 2019 года Украина купила 3,49 миллиарда кубометров природного газа.

Как говорил докладчик в одной из миниатюр Жванецкого,ЕСТЬ ДОСТИЖЕНИЯ, ЕСТЬ!Или 228 долларов за 1000 м3. Учитывая, что ФИЗИЧЕСКИ, никакого европейского газа НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ПРИНЦИПЕ, а весь реверс заключается в том, что европейские фирмы-прокладки покупают газ у ГАЗПРОМА, а НаФтогаз таможит его прямо в трубе ГТС (т.е. еще 20% НДС к цене), то на каждой тысяче КТО-ТО зарабатывает 228,5-166(цена газа согласно приведенному графику)= 62,5 доллара за м3, или 217 млн. долларов маржи только за январь-май.Выходит, украинский потребитель платит КОМУ-ТО весьма серьезные деньги только за то, чтобы пропагандисты могли заявить, что 1000+ дней страна не покупает газа у агрессора. Честно говоря, тут даже не знаю, что сказать - ТАКОЕ НАГЛОЕ НАДУВАТЕЛЬСТВО ДА ЕЩЕ В ТАКИХ МАСШТАБАХ нужно еще поискать.