Ціна газу для України за формулою Газпрому восени була б вдвічі вищою за ціну газу, який Україна купує на європейському ринку.
Дивися повний текст Нафтогаз повідомив, якою була б ціна на газ за формулою Газпрому (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 вер, 2019 17:42
Нафтогаз повідомив, якою була б ціна на газ за формулою...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нафтогаз повідомив, якою була б ціна на газ за формулою Газпрому (інфографіка).
Додано: Пон 16 вер, 2019 17:42
Требую пересмотра цены как конечный потребитель. Мне начисляют по 7000грн. В тоже время на бирже в Европе цена 2300грн.
Какого **а я должен кормить свору тунеядцев с заоблачными зарплатами Нафтогаза
Додано: Пон 16 вер, 2019 18:14
Re: Нафтогаз повідомив, якою була б ціна на газ за формулою.
У Нафтогаза какие то фантомные видения, столько лет не покупать у Газпрома и не забывать каждый год вспоминать формулу Газпрома, давайте сразу пересчитывать по формуле Тимошенко и не забывать проностальгировать по стабильной цене 50 долларов при раннем Ющенко.
Додано: Вів 17 вер, 2019 09:17
Я думаю, что надо быть честным до конца.
И если требовать пересчитать цену сейчас, когда она в Европе действительно ниже (правда не знаю, откуда Вы взяли цифру 2300 грн., т.к. судя из предоставленного графика 166 долларов - это около 4150 грн., и это скорее всего не включая дополнительных расходов), то не забудьте попросить пересчитать Вам цену и за тот период, когда Вы платили меньше чем была рыночная цена.
Иначе выходит как-то однобоко.
Додано: Вів 17 вер, 2019 09:22
Я думаю, это вполне естественно. В Нафтогазе небезосновательно гордятся своими достижениями. И иногда пиарят их. Что тут такого?
Я думаю, если бы Вы добились в каком-нибудь деле результата, исчисляемого в несколько десятков миллиардов долларов, Вы бы тоже периодически напоминали всем забывчивым об этом. И, честно говоря, осуждать за это Вас было бы неправильно. Особенно в нашей ситуации, когда измазать дерьмом ежеминутно готова толпа желающих, а о позитиве все забывают через минуту.
Додано: Вів 17 вер, 2019 09:51
Зачем торговать газом, если можно торговать воздухом?
На рынке в Европе газ в два раза дешевле, чем газ, поставляемый Газпромом по долгосрочным контрактам. Почему бы Газпрому не покупать газ на рынке и продавать вдвое дороже по контракту?
Додано: Вів 17 вер, 2019 15:08
Как говорил докладчик в одной из миниатюр Жванецкого,
ЕСТЬ ДОСТИЖЕНИЯ, ЕСТЬ!
Или 228 долларов за 1000 м3. Учитывая, что ФИЗИЧЕСКИ, никакого европейского газа НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ПРИНЦИПЕ, а весь реверс заключается в том, что европейские фирмы-прокладки покупают газ у ГАЗПРОМА, а НаФтогаз таможит его прямо в трубе ГТС (т.е. еще 20% НДС к цене), то на каждой тысяче КТО-ТО зарабатывает 228,5-166(цена газа согласно приведенному графику)= 62,5 доллара за м3, или 217 млн. долларов маржи только за январь-май.
Выходит, украинский потребитель платит КОМУ-ТО весьма серьезные деньги только за то, чтобы пропагандисты могли заявить, что 1000+ дней страна не покупает газа у агрессора. Честно говоря, тут даже не знаю, что сказать - ТАКОЕ НАГЛОЕ НАДУВАТЕЛЬСТВО ДА ЕЩЕ В ТАКИХ МАСШТАБАХ нужно еще поискать.
Додано: Вів 17 вер, 2019 15:14
А в это время
"Газпром" уложил 81% трассы "Северного потока 2"
Осталось 460 км.
Додано: Вів 17 вер, 2019 15:52
Re: Нафтогаз повідомив, якою була б ціна на газ за формулою.
Еще раз рупору запоребрика стоит посмотреть на график, и рассказать, что покупка на европейских рынках у нас вынужденная из-за того, что твоя страна продолжает игнорировать решения того же Стокгольмского арбитража и отказалась продавать газ по нижней линии цены согласно судовому решению. Поэтому уж кто бы заикался о пропагандистах, но не представитель страны ихтамнетов.
Додано: Сер 18 вер, 2019 11:45
Решения Стокгольмского арбитража игнорируются абсолютно справедливо - требования обеих сторон НИЧТОЖНЫ (с юридической точки зрения - одни требуют компенсации за недобор газа, другие за его непрокачку по ГТС).
Вполне возможно, что у Украины в сложившихся условиях нет другого выхода, как оформлять газ через европейский реверс. Надувательством я называю не процесс, а цифры - ни один европейский посредник не взял бы за оформление бумажек более 2% от цены, т.е. максимум 3,5 доллара за 1000 м3. А тут сразу почти 60 долларов дополнительной маржи. Или в годовом исчислении 700 млн. долларов +. И уйдет она (за небольшой компенсацией на дополнительные налоги) ТОЧНО НЕ ЕВРОПЕЙЦАМ!
|