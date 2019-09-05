Верховний суд направив на новий розгляд справу проти "ЕСУ" Ріната Ахметова про розірвання договору купівлі-продажу 92,79% акцій "Укртелекому".
Дивися повний текст Фонд Держмайна судитиметься з Ахметовим за \"Укртелеком\".
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Додано: Пон 16 вер, 2019 17:46
Фонд Держмайна судитиметься з Ахметовим за "Укртелеком"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фонд Держмайна судитиметься з Ахметовим за \"Укртелеком\".
Додано: Пон 16 вер, 2019 17:46
Телеком давно разграблен. Там только остались ефффективные топ менеджеры.
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