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Фонд Держмайна судитиметься
з Ахметовим за "Укртелеком"

Фонд Держмайна судитиметься з Ахметовим за "Укртелеком"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 17:46

Фонд Держмайна судитиметься з Ахметовим за "Укртелеком"

Пропонуємо до обговорення:
Верховний суд направив на новий розгляд справу проти "ЕСУ" Ріната Ахметова про розірвання договору купівлі-продажу 92,79% акцій "Укртелекому".

Дивися повний текст Фонд Держмайна судитиметься з Ахметовим за \"Укртелеком\".
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