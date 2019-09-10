Укравтодор презентував унікальну платформу для онлайн-відслідковування ремонтних робіт та стану проїзду на дорогах державного значення.
Дивися повний текст Перевірити стан дороги та проїзду тепер можна онлайн.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 вер, 2019 18:09
Перевірити стан дороги та проїзду тепер можна онлайн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Перевірити стан дороги та проїзду тепер можна онлайн.
Додано: Пон 16 вер, 2019 18:10
Как информация о компании ведущей ремонт,стоимость договора и прочая ерунда поможет конкретному перевозчику.Новшества в стиле украинского гиперлупа.
|