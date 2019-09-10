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Перевірити стан дороги та
проїзду тепер можна онлайн

Перевірити стан дороги та проїзду тепер можна онлайн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 18:09

Перевірити стан дороги та проїзду тепер можна онлайн

Пропонуємо до обговорення:
Укравтодор презентував унікальну платформу для онлайн-відслідковування ремонтних робіт та стану проїзду на дорогах державного значення.

Дивися повний текст Перевірити стан дороги та проїзду тепер можна онлайн.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 18:10

Как информация о компании ведущей ремонт,стоимость договора и прочая ерунда поможет конкретному перевозчику.Новшества в стиле украинского гиперлупа.
sena_2008atp
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