Укравтодор презентував унікальну платформу для онлайн-відслідковування ремонтних робіт та стану проїзду на дорогах державного значення.
Дивися повний текст Перевірити стан дороги та проїзду тепер можна онлайн.
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Додано: Пон 16 вер, 2019 18:09
Перевірити стан дороги та проїзду тепер можна онлайн
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Дивися повний текст Перевірити стан дороги та проїзду тепер можна онлайн.
Додано: Пон 16 вер, 2019 18:10
Как информация о компании ведущей ремонт,стоимость договора и прочая ерунда поможет конкретному перевозчику.Новшества в стиле украинского гиперлупа.
Додано: Вів 17 вер, 2019 00:59
Открываем на карте практически любую область (кстати, традиционно, даже гуглю за использование его карт зажали бабки ), выбираем только 2019 год и тихо офигеваем от количества ремонтов "гиперлупов" по всей стране.
По большинству областей показывает, что реальных ремонтов в сумме всего на пару десятков км на всю область.
Откуда они набирают ремонтов на заявленных "винницким кобзоном" 3000 км в 2019 году, т.е в среднем по 150 км в каждой области - тайна, покрытая мраком
Особенно показательны - Донецкая область с "поточним середнім ремонтом" одного 10 километрового участка дороги, а в Луганской вообще ни одного.
Впрочем, и немаленькая Херсонская область с 10 км сейчас ремонтируемого участка дороги + еще 8 км обещанных, далеко тоже не ушла.
Гиперлуп оказался не только фантазером, но еще и великим балаболом
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