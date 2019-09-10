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Перевірити стан дороги та
проїзду тепер можна онлайн

Перевірити стан дороги та проїзду тепер можна онлайн
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 18:09

Перевірити стан дороги та проїзду тепер можна онлайн

Пропонуємо до обговорення:
Укравтодор презентував унікальну платформу для онлайн-відслідковування ремонтних робіт та стану проїзду на дорогах державного значення.

Дивися повний текст Перевірити стан дороги та проїзду тепер можна онлайн.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 18:10

Как информация о компании ведущей ремонт,стоимость договора и прочая ерунда поможет конкретному перевозчику.Новшества в стиле украинского гиперлупа.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 00:59

  R2 написав:Перевірити стан дороги та проїзду тепер можна онлайн.


Открываем на карте практически любую область (кстати, традиционно, даже гуглю за использование его карт зажали бабки :mrgreen: ), выбираем только 2019 год и тихо офигеваем от количества ремонтов "гиперлупов" по всей стране.
По большинству областей показывает, что реальных ремонтов в сумме всего на пару десятков км на всю область.
Откуда они набирают ремонтов на заявленных "винницким кобзоном" 3000 км в 2019 году, т.е в среднем по 150 км в каждой области - тайна, покрытая мраком :?

Особенно показательны - Донецкая область с "поточним середнім ремонтом" одного 10 километрового участка дороги, а в Луганской вообще ни одного.

Впрочем, и немаленькая Херсонская область с 10 км сейчас ремонтируемого участка дороги + еще 8 км обещанных, далеко тоже не ушла.

Гиперлуп оказался не только фантазером, но еще и великим балаболом :idea:
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 11:59

Що до даного сервісу - скоріш за все, туди ще не внесли всю інформацію про ремонти, а те що було внесено - є не вірним.
Що до невірно внесених данних:
- ремонт під Полтавою досі викунується - а згідно з мапою, був завершений в 2018-му році;
- ремонт траси Кропивницький - Олександрівка був лише ямковий, ці латки нанесли ще в минулому році;
- ремонт дороги зі Сміли до Кам*янки до сих пір не виконано. Там відсутнє узбічча та розмітка.
Що до недовнесених данних:
- декілька років назад виконувався капітальний ремонт траси Кропивницький - Дніпро, особисто я проїжджав по новому участку з Олександрії до Кропивницького.
Тепер, що до то можливостей - я не можу повідомити про результат контролю за ремонтами. А якщо немає фідбеку - немає і контролю.
Загалом, це якась мулька а не сервіс. Платформа є, а сервісу - немає.
jeugen
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