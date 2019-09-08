|
|
|
Експерти назвали авто, для яких техогляд не обов'язковий
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 вер, 2019 21:23
Пропонуємо до обговорення:
Якщо своєчасно не пройти обов'язковий технічний контроль ТЗ, передбачені штрафи.
Дивися повний текст Експерти назвали авто, для яких техогляд не обов'язковий
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90880
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 16 вер, 2019 21:24
а почему тогда в техпаспорте пишут -грузовой маловантажный
-
дынин
-
-
- Повідомлень: 114
- З нами з: 28.10.11
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|