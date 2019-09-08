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Експерти назвали авто, для
яких техогляд не обов'язковий

Експерти назвали авто, для яких техогляд не обов'язковий
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 21:23

Експерти назвали авто, для яких техогляд не обов'язковий

Пропонуємо до обговорення:
Якщо своєчасно не пройти обов'язковий технічний контроль ТЗ, передбачені штрафи.

Дивися повний текст Експерти назвали авто, для яких техогляд не обов'язковий.
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а почему тогда в техпаспорте пишут -грузовой маловантажный
дынин
 
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Цікаво, а якщо автомобіль (наприклад ФВ Амарок) зареєстровано на юр. особу, але він використовується для особистих цілей. Чи є він тим, який використовується з метою отримання прибутку?
jeugen
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 14:18

  jeugen написав:Цікаво, а якщо автомобіль (наприклад ФВ Амарок) зареєстровано на юр. особу, але він використовується для особистих цілей. Чи є він тим, який використовується з метою отримання прибутку?


думаю якщо коштів на амарок хватило..і фірмочка є..то не всеришся якщо ТО пройдеш
адын
stokoz
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 16:58

stokoz Яка "культурна" людинка знайшлася. Прямо штиняє культурою.
А Амарок можна і в лізинг взяти для власних потреб брати.
jeugen
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