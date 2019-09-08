Якщо своєчасно не пройти обов'язковий технічний контроль ТЗ, передбачені штрафи.
Дивися повний текст Експерти назвали авто, для яких техогляд не обов'язковий.
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Додано: Пон 16 вер, 2019 21:23
Експерти назвали авто, для яких техогляд не обов'язковий
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерти назвали авто, для яких техогляд не обов'язковий.
Додано: Вів 17 вер, 2019 11:41
Цікаво, а якщо автомобіль (наприклад ФВ Амарок) зареєстровано на юр. особу, але він використовується для особистих цілей. Чи є він тим, який використовується з метою отримання прибутку?
Додано: Вів 17 вер, 2019 14:18
думаю якщо коштів на амарок хватило..і фірмочка є..то не всеришся якщо ТО пройдеш
адын
Додано: Вів 17 вер, 2019 16:58
stokoz Яка "культурна" людинка знайшлася. Прямо штиняє культурою.
А Амарок можна і в лізинг взяти для власних потреб брати.
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