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Укрзалізниця показала перший
плацкартний вагон після...

Укрзалізниця показала перший плацкартний вагон після...
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 21:43

Укрзалізниця показала перший плацкартний вагон після...

Пропонуємо до обговорення:
В Укрзалізниці показали перший плацкартний вагон, який капітально відремонтували у власному депо «Каховка».

Дивися повний текст Укрзалізниця показала перший плацкартний вагон після капітального ремонту (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 21:44

"В этом году начали работу – модернизировали 3 плацкартных вагона. ... По словам руководителя компании, из модернизированных вагонов Укрзализныця формирует новые поезда и включает их в уже существующие.
«В этом году мы уже запустили новый поезд в Мариуполь, который целиком состоит из модернизированных вагонов"
Считаем на пальцах. Меньше одного вагона в поезд включать не имеет смысла. Раз "существующие" во множественном числе, значит из трёх вагонов минус два в существующие поезда. Получаем, что новый поезд состоит из одного вагона, но в нём они упомянуты тоже во множественном числе. Не сходится.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 08:02

moveton
Це перші плацкартні після КВР!
До цього були тільки купейні після КВР з яких і збирали ті потяги.
smzpump
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 08:30

moveton
Вероятно имеются в поездах и купейные вагоны, и люкс. Речь только о плацкартных, которые до этого года не ремонтировались.
azazello_vip
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