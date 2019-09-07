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Суттєво збільшити "мінімалку"
у 2020 році неможливо -...

Суттєво збільшити "мінімалку" у 2020 році неможливо -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 22:38

Суттєво збільшити "мінімалку" у 2020 році неможливо -...

Пропонуємо до обговорення:
Суттєве підвищення мінімальної зарплати в Держбюджеті на 2020 рік спричинить додатковий тиск на роботодавців.

Дивися повний текст Суттєво збільшити \"мінімалку\" у 2020 році неможливо - депутат.
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