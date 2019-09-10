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Honda готується випустити
найбільш бюджетний кросовер...

Honda готується випустити найбільш бюджетний кросовер...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 04:04

Honda готується випустити найбільш бюджетний кросовер...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Honda готується випустити найбільш бюджетний кросовер марки WR-V.

Дивися повний текст Honda готується випустити найбільш бюджетний кросовер марки WR-V.
R2
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Судя по уровню оснащения - идею слизали у французов! Рено с Ситроеном давно на базе моделей В-класса псевдо-кроссоверы штампуют. Маркетинг он такой - маркетинг...
Radon
 
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