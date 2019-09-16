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Сиделка в Германии
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Сиделка в Германии с немецким языком
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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 08:44

Сиделка в Германии с немецким языком

Обязанности:
Уход за мобильными и неподвижными клиентами
Помощь с приемом пищи, личной гигиеной и других повседневных делах
Управление приемом лекарств
Измерение давления
Реабилитация
Поддержание порядка и готовка, если пациент живет один
Преимущества работы с нами:
Проживание и питание за счет пациента
Зарплата от 1200 евро за месяц
У нас для вас самое широкое предложение актуальных вакансий и бесплатные вакансии.
Через нас у вас есть возможность работать по трудовому договору, который дает вам право на все социальные льготы, такие как отпуск, пенсия и т. д.
Проверка знаний языка по телефону.
Требования:
Немецкий язык минимально А2
Возраст до 65 лет
Контакты +421918474112 или украинский Вайбер +380961342516, мейл iana.bulygina@atena.org
ianabulygina
 
Повідомлень: 3
З нами з: 23.08.19
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arina-sakaljuk

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