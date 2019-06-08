У Київраді зареєстрований новий проект рішення, що стосується "багатостраждального" метро на Троєщину.
Дивися повний текст Влада Києва попросить у Зеленського 50 млрд грн на метро на Троєщину.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 08:49
Влада Києва попросить у Зеленського 50 млрд грн на метро...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Влада Києва попросить у Зеленського 50 млрд грн на метро на Троєщину.
Додано: Вів 17 вер, 2019 08:49
За вартість метро на Троєщину кожному її мешканцю (немовлята та пенсіонери включно) можна придбати добре вживане іноземне авто, та ще й на паливо залишаться гроші.
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