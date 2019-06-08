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Влада Києва попросить у Зеленського
50 млрд грн на метро...

Влада Києва попросить у Зеленського 50 млрд грн на метро...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 08:49

Влада Києва попросить у Зеленського 50 млрд грн на метро...

Пропонуємо до обговорення:
У Київраді зареєстрований новий проект рішення, що стосується "багатостраждального" метро на Троєщину.

Дивися повний текст Влада Києва попросить у Зеленського 50 млрд грн на метро на Троєщину.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 08:49

За вартість метро на Троєщину кожному її мешканцю (немовлята та пенсіонери включно) можна придбати добре вживане іноземне авто, та ще й на паливо залишаться гроші.
fighterjet
 
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