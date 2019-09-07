За останній рік темп зростання ФОП в Україні сповільнився на 30%.
Дивися повний текст У 2019 реєстрація ФОП впала на третину (інфографіка).
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Додано: Вів 17 вер, 2019 08:57
У 2019 реєстрація ФОП впала на третину (інфографіка)
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Дивися повний текст У 2019 реєстрація ФОП впала на третину (інфографіка).
Додано: Вів 17 вер, 2019 08:57
Ха! То ли еще будет! Давайте подождем введение обязательного использования кассовых аппаратов для ФЛП...
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