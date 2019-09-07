RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У 2019 реєстрація ФОП впала
на третину (інфографіка)

У 2019 реєстрація ФОП впала на третину (інфографіка)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 08:57

У 2019 реєстрація ФОП впала на третину (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
За останній рік темп зростання ФОП в Україні сповільнився на 30%.

Дивися повний текст У 2019 реєстрація ФОП впала на третину (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90883
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 08:57

Ха! То ли еще будет! Давайте подождем введение обязательного использования кассовых аппаратов для ФЛП...
nik_nik2012
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 24.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Dimar і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ТОП-10 найбільших агроекспортерів України (інфографіка)
R2 » Чет 12 вер, 2019 11:54
1 56
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 вер, 2019 11:54
hinomaneg
Ціни на "первинку" в Києві до кінця 2019 р. можуть вийти...
R2 » Пон 09 вер, 2019 21:42
2 121
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 вер, 2019 09:28
blueiceua
Скільки коштують б/у автомобілі в Україні (інфографіка)
R2 » Суб 07 вер, 2019 07:13
6 501
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2019 01:14
SMOKE

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.