RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки будуть платити при
народженні дитини в Україні в...

Скільки будуть платити при народженні дитини в Україні в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 09:23

Скільки будуть платити при народженні дитини в Україні в...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з проектом держбюджету на 2020 рік, при народженні дитини влада буде виплачувати сім'ям 41 280 грн.

Дивися повний текст Скільки будуть платити при народженні дитини в Україні в 2020 році.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90885
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 09:23

и соотв законодательная база есть уже? или пока только проект бюджета?
svetoch-10
 
Повідомлень: 258
З нами з: 21.12.16
Подякував: 26 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стало відомо, коли в Україні запрацює UnionPay
R2 » Чет 15 лис, 2018 09:28
2 412
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2019 20:40
lavidenko
Скільки субсидій отримають українці в 2020 році
R2 » Пон 16 вер, 2019 12:17
3 94
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2019 17:53
Мизантрóп
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 526, 527, 528
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
5275 285566
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2019 16:06
Волгарь

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (23503)
17.09.2019 10:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.