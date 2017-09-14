Згідно з проектом держбюджету на 2020 рік, при народженні дитини влада буде виплачувати сім'ям 41 280 грн.
Дивися повний текст Скільки будуть платити при народженні дитини в Україні в 2020 році.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 09:23
Скільки будуть платити при народженні дитини в Україні в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки будуть платити при народженні дитини в Україні в 2020 році.
Додано: Вів 17 вер, 2019 09:23
и соотв законодательная база есть уже? или пока только проект бюджета?
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