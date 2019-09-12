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Україна готова замістити
потужності OPAL - Коболєв

Україна готова замістити потужності OPAL - Коболєв
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 09:27

Україна готова замістити потужності OPAL - Коболєв

Пропонуємо до обговорення:
Україна і Словаччина готові забезпечити додаткові поставки в Європу російського газу замість газопроводу OPAL.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 09:27

В 2018 году Группа «Газпром» реализовала в страны дальнего зарубежья 243,3 млрд куб. м газа (включает как экспорт газа из Российской Федерации, так и продажу объемов газа, приобретенных Группой за пределами РФ).
Экспорт газа из Российской Федерации в дальнее зарубежье — 201,9 млрд куб. м газа
Коболев говорит, что покупать газ на рынке в Европе в два раза дешевле, чем по контракту из России.
Почему бы Газпрому не покупать газ на рынке в Европе и не продавать его по своим контрактам в Европе?
Такой путь будет короче и OPALа, и пути через Украину-Словакию.
tatarinov09101985
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