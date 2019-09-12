Україна і Словаччина готові забезпечити додаткові поставки в Європу російського газу замість газопроводу OPAL.
Дивися повний текст Україна готова замістити потужності OPAL - Коболєв.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 09:27
Україна готова замістити потужності OPAL - Коболєв
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Дивися повний текст Україна готова замістити потужності OPAL - Коболєв.
Додано: Вів 17 вер, 2019 09:27
В 2018 году Группа «Газпром» реализовала в страны дальнего зарубежья 243,3 млрд куб. м газа (включает как экспорт газа из Российской Федерации, так и продажу объемов газа, приобретенных Группой за пределами РФ).
Экспорт газа из Российской Федерации в дальнее зарубежье — 201,9 млрд куб. м газа
Коболев говорит, что покупать газ на рынке в Европе в два раза дешевле, чем по контракту из России.
Почему бы Газпрому не покупать газ на рынке в Европе и не продавать его по своим контрактам в Европе?
Такой путь будет короче и OPALа, и пути через Украину-Словакию.
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