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Укрзалізниця анонсувала створення «Вокзальної компанії»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 вер, 2019 09:43
Пропонуємо до обговорення:
До кінця 2019 року в Україні створять «Вокзальну компанію», що буде керувати всіма українськими вокзалами.
Дивися повний текст Укрзалізниця анонсувала створення «Вокзальної компанії»
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Додано: Вів 17 вер, 2019 09:43
А коли створять туалетну та пивну компанію?
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Mikle20
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