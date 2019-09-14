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Укрзалізниця анонсувала
створення «Вокзальної компанії»

Укрзалізниця анонсувала створення «Вокзальної компанії»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 09:43

Укрзалізниця анонсувала створення «Вокзальної компанії»

Пропонуємо до обговорення:
До кінця 2019 року в Україні створять «Вокзальну компанію», що буде керувати всіма українськими вокзалами.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 09:43

А коли створять туалетну та пивну компанію?
Mikle20
 
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