До кінця 2019 року в Україні створять «Вокзальну компанію», що буде керувати всіма українськими вокзалами.
Дивися повний текст Укрзалізниця анонсувала створення «Вокзальної компанії».
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Додано: Вів 17 вер, 2019 09:43
Укрзалізниця анонсувала створення «Вокзальної компанії»
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Дивися повний текст Укрзалізниця анонсувала створення «Вокзальної компанії».
Додано: Сер 18 вер, 2019 05:53
На самом деле вокзалы можно превратить в комфортабельные ТЦ с комфортными залами ожидания с охраной без Ромов и прочих попрошаек.Но да, железка станет дорогой, а она везде в развитых странах не дешёвая.Как минимум реализуемо в столицах с большим трафиком.
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