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Політика та гроші
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Госдолг Украины:
секреты и угрозы

Госдолг Украины: секреты и угрозы
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 10:25

Госдолг Украины: секреты и угрозы



В этом видео мы расскажем про государственный долг страны, который состоит из внутреннего долга и внешнего. Покажем, как госдолг вырос за десять лет. А также расскажем про ВВП страны и что с ним происходило в течение 10 лет и рассмотрим соотношение госдолга к ВВП, а именно увидим на сколько эффективно тратились деньги, которые брались в долг.
Ірина_
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