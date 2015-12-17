|
|
|
Госдолг Украины: секреты и угрозы
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 17 вер, 2019 10:25
В этом видео мы расскажем про государственный долг страны, который состоит из внутреннего долга и внешнего. Покажем, как госдолг вырос за десять лет. А также расскажем про ВВП страны и что с ним происходило в течение 10 лет и рассмотрим соотношение госдолга к ВВП, а именно увидим на сколько эффективно тратились деньги, которые брались в долг.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 1239
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 239 раз.
- Подякували: 873 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|