Верховна Рада пропонує скасувати акциз на ввезення транспортних засобів на територію України.
Дивися повний текст Українці зможуть ввозити авто без податку - законопроект.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 10:25
Українці зможуть ввозити авто без податку - законопроект
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці зможуть ввозити авто без податку - законопроект.
Додано: Вів 17 вер, 2019 10:25
Молодци, при этом запретить все старше Евро5 (но не больше 10 лет, что бы хлам не ввозили)
Додано: Вів 17 вер, 2019 12:07
Rainbow
Правильно, запретим ввоз 10-ти летних машин, пусть народ и дальше ездит на 40-ка летних.
Додано: Вів 17 вер, 2019 13:17
В любом случае какие-то фильтры должны быть. По цене, по возрасту, по наличию паркоместа, еще по чему-нибудь. Поскольку автомобили - это не то, в чем Украина испытывает критическую необходимость. И судя по той скорости, с которой это железо занимает всё доступное пространство, включая газоны, тротуары, детские площадки фильтры должны быть очень жесткими.
Додано: Вів 17 вер, 2019 14:26
Nickoss1не підміняйте поняття якщо патрульна поліція не виконує своїх обовязків(не відправляє на штраф площадку трактори у ходоби яка паркується в неправильних місцях) це зовсім не є причиною якось обмежувати покупку авто для всіх людей
Додано: Вів 17 вер, 2019 14:32
Nickoss1
Украина может и не испытывает, а вот отдельные ее граждане могут испытывать.
Машины сами по себе не ездят и места не занимают, это люди виноваты, это они их оставляют. А так конечно да, машины надо разрешить иметь только персональным пенсионерам союзного значения, у которых есть особые заслуги перед Родиной
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