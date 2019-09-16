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Українці зможуть ввозити авто
без податку - законопроект

Українці зможуть ввозити авто без податку - законопроект
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 10:25

Українці зможуть ввозити авто без податку - законопроект

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада пропонує скасувати акциз на ввезення транспортних засобів на територію України.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 10:25

Молодци, при этом запретить все старше Евро5 (но не больше 10 лет, что бы хлам не ввозили)
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 10:56

Было два закона, весели очень долго. Их так и не приняли.
sab
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 12:07

Rainbow
Правильно, запретим ввоз 10-ти летних машин, пусть народ и дальше ездит на 40-ка летних.
:D :D :D
olegan
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 12:54

Rainbow, ти случайно не депутат або син депутата ??
kturzai1992
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 13:17

В любом случае какие-то фильтры должны быть. По цене, по возрасту, по наличию паркоместа, еще по чему-нибудь. Поскольку автомобили - это не то, в чем Украина испытывает критическую необходимость. И судя по той скорости, с которой это железо занимает всё доступное пространство, включая газоны, тротуары, детские площадки фильтры должны быть очень жесткими.
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 14:26

Nickoss1не підміняйте поняття якщо патрульна поліція не виконує своїх обовязків(не відправляє на штраф площадку трактори у ходоби яка паркується в неправильних місцях) це зовсім не є причиною якось обмежувати покупку авто для всіх людей
orestkohutkevych
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 14:32

Nickoss1
Поскольку автомобили - это не то, в чем Украина испытывает критическую необходимость.

Украина может и не испытывает, а вот отдельные ее граждане могут испытывать.
И судя по той скорости, с которой это железо занимает всё доступное пространство, включая газоны, тротуары, детские площадки фильтры должны быть очень жесткими.

Машины сами по себе не ездят и места не занимают, это люди виноваты, это они их оставляют. А так конечно да, машины надо разрешить иметь только персональным пенсионерам союзного значения, у которых есть особые заслуги перед Родиной :mrgreen:
olivera
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 16:36

Re: Українці зможуть ввозити авто без податку - законопроект

приняли или предложили рассматривают ? вот когда примут тогда и поговорим
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 16:40

Re: Українці зможуть ввозити авто без податку - законопроект

Мотивация законопроекта умиляет. С такой логикой начинать нужно с уменьшения акцизов на водку. Там и налоги повыше и не менее (скорее более) массово "покупают лица с низкой платежеспособностью".
moveton
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