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Українці зможуть ввозити авто
без податку - законопроект

Українці зможуть ввозити авто без податку - законопроект
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 16:49

Re: Українці зможуть ввозити авто без податку - законопроект

Законопроект подали не слуги, его даже рассматривать не будут, о голосовании и речи не может быть
ziks
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