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Українці зможуть ввозити авто
без податку - законопроект

Українці зможуть ввозити авто без податку - законопроект
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 16:49

Re: Українці зможуть ввозити авто без податку - законопроект

Законопроект подали не слуги, его даже рассматривать не будут, о голосовании и речи не может быть
ziks
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 17:41

Молодцы. Акциз на автомобили это признак того, что в стране правят дегенераты из советского прошлого. Пора от этого избавляться
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 18:03

  Rainbow написав:Молодци, при этом запретить все старше Евро5 (но не больше 10 лет, что бы хлам не ввозили)

Думаю, что на счет хлама Вы немного не в теме. Понятия евронорм и хлама не очень сочетаются между собой с точки зрения здравого потребителя.

Есть мнение людей, не стесненных в деньгах, что качественные с точки зрения потребителя автомобили закончились в 2008 году. До этого года производители в основном поставляли машины со сроком жизни около 12 лет, а позже этот срок начал резко уменьшаться и сегодня составляет от 3 до 6 лет. При этом металл кузова все хуже и менее долговечен, двигатели все сложнее и сложнее по причинам повышения экологических норм, а значит их срок службы становится неприлично мал (немногие самые современные двигатели держатся более 100 тыс пробега на украинском рынке).

Другое дело машины до 2008 года. 300 тыс пробега легко, металл получше. С машинами до 2004 года еще интереснее. Там и 500 тыс пробега реальны. А если дизель, то пробег и до 1 млн вполне реален. Металл правда надо смотреть на предмет ржавчины и битости.

Что касается перспективы евро 6, то тут мне совсем становится не по себе. Блин, мочевину надо будет заливать :mrgreen: Это пи**, друзья. Лучше уж электромобиль.

Проект закона очень актуален и по другой причине. Сейчас надо поддержать экспортеров украинских, которые продавая доллар недополучают гривну изза низкого курса. Поток покупателей автомобилей после принятия закона увеличится и курс доллара стабилизируется и текущий счет будет сбалансирован, бюджет выполнен в доходной части.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 18:54

не прошло и 30 лет
baksheevbogdan
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 19:34

buratinyo Десь з вами погоджуся, але про макс 100к км пробігу в новіших машинах - це ви мабуть про якісь мікролітражки говорите. Мій пасат 2011 року 2,0тді без жодних проблем з двигуном відбігав уже 260к км і абсолютно нічого йому не бракує, масла на їсть, не коптить, заводиться з півоберта і іржі на кузові нема. Влітку замінив рідний акумулятор - 8 років відслужив, AGM, для авто зі старт-стопом. А взагалі зайдіть на mobile.de і подивіться з якими пробігами продають авто з таксі, якщо лінь - то я вам підкажу - 500-600 тисяч і більше. Середній німець щороку наїжджає близько 50-60 тисяч км, то що йому через два роки машину на брухт здавати??? :D
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 20:47

  Taras Rudko написав:buratinyo Десь з вами погоджуся, але про макс 100к км пробігу в новіших машинах - це ви мабуть про якісь мікролітражки говорите. Мій пасат 2011 року 2,0тді без жодних проблем з двигуном відбігав уже 260к км і абсолютно нічого йому не бракує, масла на їсть, не коптить, заводиться з півоберта і іржі на кузові нема. Влітку замінив рідний акумулятор - 8 років відслужив, AGM, для авто зі старт-стопом. А взагалі зайдіть на mobile.de і подивіться з якими пробігами продають авто з таксі, якщо лінь - то я вам підкажу - 500-600 тисяч і більше. Середній німець щороку наїжджає близько 50-60 тисяч км, то що йому через два роки машину на брухт здавати??? :D

Про авто из такси с пробегом 500 тысяч? Это про Мерседесы или прочие, типа, авто? :mrgreen: Но и Мерседес тоже, к сожалению, находится в струе тренда на сокращение жизненного цикла каждой новой машины. Согласитесь, Вы же разумный человек?

Турбированный бензиновый ДВС с объемом 1,8 выходит все-таки заметно меньше, чем компрессорный бензиновый 2,3 литровый, который в свою очередь выходит меньше турбированного дизеля 2,1 литрового, который в свою очередь уступит по долговечности старому доброму атомосферному дизелю 3,0.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 22:49

у меня амер 4,6 1995 года на раме...
блин... он ездит кароч. до сих пор.
чистый пробег 400к масло не ест. расход 10-12 А92.
2,5 тонны.
ну нафига мне новая машина?!
bob2019
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 01:55

Слуги.

  ziks написав:Законопроект подали не слуги, его даже рассматривать не будут, о голосовании и речи не может быть


С чего такая уверенность? Как раз один из , является и членом партии слуга народу. Не пишите, если не знаете.
andrew_anansky
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 06:31

А чому я зі своїх чесно зароблених грошей,з яких до речі сплачені всі податки.повинен ще раз платити військовий.пенсійний збір? Краще відмінили б подвійне оподаткування
.
smikov033
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