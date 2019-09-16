Українці зможуть ввозити авто без податку - законопроект

olivera написав:Nickoss1Поскольку автомобили - это не то, в чем Украина испытывает критическую необходимость.
Украина может и не испытывает, а вот отдельные ее граждане могут испытывать.И судя по той скорости, с которой это железо занимает всё доступное пространство, включая газоны, тротуары, детские площадки фильтры должны быть очень жесткими.
Машины сами по себе не ездят и места не занимают, это люди виноваты, это они их оставляют. А так конечно да, машины надо разрешить иметь только персональным пенсионерам союзного значения, у которых есть особые заслуги перед Родиной
Проблема на самом деле комплексная. "Фильтры" быть должны. И развитие общетсвенного транспорта должно быть, и крупные штрафы за парковку в неправильном месте. И вообще пора понять, что в 21м веке личный авто в крупном городе - не средство передвижения, а роскошь. Иначе через пару-тройку лет будет полный армагедец. В плане экологии он у нас есть уже давно.