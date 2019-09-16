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Українці зможуть ввозити авто
без податку - законопроект

Українці зможуть ввозити авто без податку - законопроект
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 09:28

  olivera написав:Nickoss1
Поскольку автомобили - это не то, в чем Украина испытывает критическую необходимость.

Украина может и не испытывает, а вот отдельные ее граждане могут испытывать.
И судя по той скорости, с которой это железо занимает всё доступное пространство, включая газоны, тротуары, детские площадки фильтры должны быть очень жесткими.

Машины сами по себе не ездят и места не занимают, это люди виноваты, это они их оставляют. А так конечно да, машины надо разрешить иметь только персональным пенсионерам союзного значения, у которых есть особые заслуги перед Родиной :mrgreen:

Проблема на самом деле комплексная. "Фильтры" быть должны. И развитие общетсвенного транспорта должно быть, и крупные штрафы за парковку в неправильном месте. И вообще пора понять, что в 21м веке личный авто в крупном городе - не средство передвижения, а роскошь. Иначе через пару-тройку лет будет полный армагедец. В плане экологии он у нас есть уже давно.
LordEmerald
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 09:31

Пока еще не смогут ввозить.
Вот когда примут - тогда смогут (наверное) или не примут и не смогут.
Название статьи противоречивое в любом случае
blueiceua
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