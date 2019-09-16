Українці зможуть ввозити авто без податку - законопроект
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Поскольку автомобили - это не то, в чем Украина испытывает критическую необходимость.
Украина может и не испытывает, а вот отдельные ее граждане могут испытывать.
И судя по той скорости, с которой это железо занимает всё доступное пространство, включая газоны, тротуары, детские площадки фильтры должны быть очень жесткими.
Машины сами по себе не ездят и места не занимают, это люди виноваты, это они их оставляют. А так конечно да, машины надо разрешить иметь только персональным пенсионерам союзного значения, у которых есть особые заслуги перед Родиной
Проблема на самом деле комплексная. "Фильтры" быть должны. И развитие общетсвенного транспорта должно быть, и крупные штрафы за парковку в неправильном месте. И вообще пора понять, что в 21м веке личный авто в крупном городе - не средство передвижения, а роскошь. Иначе через пару-тройку лет будет полный армагедец. В плане экологии он у нас есть уже давно.
Правильно ли понимаю: это тот акциз который по закону 2611-VIII для авто до 3 л составляет 80€? Разве это сильно сказывается на кармане при стоимости бу автомобиля, например, 8000€ ? при этом: Ввозная таможенная пошлина=512€ НДС=1718€ Притом таможня может оценить авто не по вашим документам или чеку,а по "своему", например по среднерыночной цене модели в 20000€ и тогда таможенный платеж возрастает до 5600€, т.е. почти удваивает расходы владельца.
blueiceua написав:Пока еще не смогут ввозить. Вот когда примут - тогда смогут (наверное) или не примут и не смогут. Название статьи противоречивое в любом случае
Трезвая вероятность принятия закона с различными системами налогообложения: 1. Сохранения старой 2. Дешовый ввоз - но соответствующее Европейскому налогообложение.
... - И базовый вопрос - ликвидация системного криминала в машиностроении Что позволит возродить отечественное автомобилестроение. - При чём на новые автомобили - официальное предложение по двум видам налогообложения.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Да, что жъ это всё врямя (1/3 часть столетия) делается в этой Украине?! Что за удивительная бедная страна, в которой на дороге редко где увидишь "Таврию"? Взять, например столицу нашей нэньки, Киев: все без исключения улицы заставлены Майбахами и прочими Бэнтлями, пройти негде. На любом перекрёстке в заторе, - два, а то и три бюджета Коста-Рики. И это при стоимости топлива 1 доляр США/литръ(!) Чудеса, да и только!