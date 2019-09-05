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Кличко пропонує закласти в
бюджет 19 мільярдів на...

Кличко пропонує закласти в бюджет 19 мільярдів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 10:52

Кличко пропонує закласти в бюджет 19 мільярдів на...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення ухвалило правління Асоціації на своєму засіданні.

Дивися повний текст Кличко пропонує закласти в бюджет 19 мільярдів на погашення боргу з різниці в тарифах.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 10:52

Боксер, ты лучше окружную заложи, что бы фуры по 50 тонн не ездили возле маршруток в час пик и не разбивали дороги и мосты.
За 5 лет ни одной станции метро не открыл, керманыч..
Rainbow
 
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