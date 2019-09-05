Відповідне рішення ухвалило правління Асоціації на своєму засіданні.
Дивися повний текст Кличко пропонує закласти в бюджет 19 мільярдів на погашення боргу з різниці в тарифах.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 10:52
Кличко пропонує закласти в бюджет 19 мільярдів на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко пропонує закласти в бюджет 19 мільярдів на погашення боргу з різниці в тарифах.
Додано: Вів 17 вер, 2019 10:52
Боксер, ты лучше окружную заложи, что бы фуры по 50 тонн не ездили возле маршруток в час пик и не разбивали дороги и мосты.
За 5 лет ни одной станции метро не открыл, керманыч..
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