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НБУ дозволив злиття Альфа-Банку і Укрсоцбанку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 вер, 2019 11:45
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк 12 вересня надав Альфа-Банку і Укрсоцбанку дозвіл на злиття.
Дивися повний текст НБУ дозволив злиття Альфа-Банку і Укрсоцбанку
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Додано: Вів 17 вер, 2019 11:46
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