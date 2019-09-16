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НБУ дозволив злиття
Альфа-Банку і Укрсоцбанку

НБУ дозволив злиття Альфа-Банку і Укрсоцбанку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 11:45

НБУ дозволив злиття Альфа-Банку і Укрсоцбанку

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк 12 вересня надав Альфа-Банку і Укрсоцбанку дозвіл на злиття.

Дивися повний текст НБУ дозволив злиття Альфа-Банку і Укрсоцбанку.
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