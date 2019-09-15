16 вересня 2019 р. Діджитал-оператор lifecell запустив новий регіональний тариф для мешканців 32 міст України.
Дивися повний текст lifecell запускає новий тариф за 20 грн.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 12:04
lifecell запускає новий тариф за 20 грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст lifecell запускає новий тариф за 20 грн.
Додано: Вів 17 вер, 2019 12:04
Щось не так у автора з географією, бо Шостка, Лубни, Кременчук до східної частини України аж ніяк не відносяться...
Додано: Вів 17 вер, 2019 19:12
Re: lifecell запускає новий тариф за 20 грн
Так и озвученое обоснование тарифа явно никак к реальной причине не относится
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