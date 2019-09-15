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lifecell запускає
новий тариф за 20 грн

lifecell запускає новий тариф за 20 грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 12:04

lifecell запускає новий тариф за 20 грн

Пропонуємо до обговорення:
16 вересня 2019 р. Діджитал-оператор lifecell запустив новий регіональний тариф для мешканців 32 міст України.

Дивися повний текст lifecell запускає новий тариф за 20 грн.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 12:04

Щось не так у автора з географією, бо Шостка, Лубни, Кременчук до східної частини України аж ніяк не відносяться...
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 19:12

Re: lifecell запускає новий тариф за 20 грн

Так и озвученое обоснование тарифа явно никак к реальной причине не относится :)
moveton
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