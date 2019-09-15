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lifecell запускає
новий тариф за 20 грн

lifecell запускає новий тариф за 20 грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 12:04

lifecell запускає новий тариф за 20 грн

Пропонуємо до обговорення:
16 вересня 2019 р. Діджитал-оператор lifecell запустив новий регіональний тариф для мешканців 32 міст України.

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R2
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Щось не так у автора з географією, бо Шостка, Лубни, Кременчук до східної частини України аж ніяк не відносяться...
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 19:12

Re: lifecell запускає новий тариф за 20 грн

Так и озвученое обоснование тарифа явно никак к реальной причине не относится :)
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 20:25

Тарифы для "бедных"? Вот по этому и стоит свалить с лайфа.. По всей Европе роуминг отменили а лайФ до сих пор пытается Украину разделить! Ганьба!!
straponesa
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 20:31

Re: lifecell запускає новий тариф за 20 грн

:) давно пора :) смешно право смешно ... как мертвому припарка ... ЮМС\МТС\Ватафону это не помогло увеличить долю на не типичных для него территориях ... КС тоже не помогло ... а лайфу вот возьмет и поможет !
вот российский Ватафон во Львое уже с 2009 года бесплатный ДЕСЯТЬ ЛЕТ страшно представить мой номер МТС кормиться на 10 грн\год для бесплатной внутрисети ... и вы думаете мне на него звонять с КС или Лайф ? нет это мой РЕЗЕРВНЫЙ номер для семьи бесплатная связь с семьей с 2009 года и до сегодня между Ватафонами , но кормлю деньгами я Киевстар :( на работе два номера КС и МТС , на КС поступает 99% всех звонков, а МТС он же Водафон=РФ-он звонит РАЗ в день ...надо подать руководству идею урезать его до минимального тарифа ... зачем кормить РФ ? По поводу Лайф не берут они УКРАИНСКИХ менеджеров менеджмент НЕ местный потому и все проблемы . ЭЭЭЭ как бы уже дал советов на лимон зелени .. и бесплатно ... надеюсь Лайф цел не прочитает ... и даже если прочитает то НЕ прислушается, а это совет на несколько млн зелени... как было два магазина в одном здании через стену :) оба продуктовых один работает уже 25 лет на месте второго поменялось 10 ... разных торг точек от вет клиники до 4-х продуктовых секрет мне известен предлагал раскрыть за штуку зелени ... но кто ж меня послушает :) таки и тут даже за бесплатно не послушают ... предлагаю свои услуги по выведению Лайфа в топ , очень недорого лям зелени в год . Гарантии ? если в конце обусловленного периода ( два года) не улучаться показатели на 100% ( то есть в два раза не вырастет абонбаза и прибыль ) зарплату верну за вычетом $300 в месяц.
в одной из школ Украины произошло ЧП – первоклассник упал в выгребную яму туалета...К счастью, одноклассники мальчика побежали за учителями и его спасли.[b] NFC оплаты нам не хватает ?[/b]
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 20:41

yama, киевстар настолько же патриотично-украинский, как и мтс
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 20:42

  straponesa написав:Тарифы для "бедных"? Вот по этому и стоит свалить с лайфа.. По всей Европе роуминг отменили а лайФ до сих пор пытается Украину разделить! Ганьба!!

у ВСЕХ операторов дос их пор ЕСТЬ локальные тарифы !!! и у вашего любимого Киевстара тоже !! и у ватафона !
в одной из школ Украины произошло ЧП – первоклассник упал в выгребную яму туалета...К счастью, одноклассники мальчика побежали за учителями и его спасли.[b] NFC оплаты нам не хватает ?[/b]
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