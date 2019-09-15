16 вересня 2019 р. Діджитал-оператор lifecell запустив новий регіональний тариф для мешканців 32 міст України.
Дивися повний текст lifecell запускає новий тариф за 20 грн.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 12:04
lifecell запускає новий тариф за 20 грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст lifecell запускає новий тариф за 20 грн.
Додано: Вів 17 вер, 2019 12:04
Щось не так у автора з географією, бо Шостка, Лубни, Кременчук до східної частини України аж ніяк не відносяться...
Додано: Вів 17 вер, 2019 19:12
Re: lifecell запускає новий тариф за 20 грн
Так и озвученое обоснование тарифа явно никак к реальной причине не относится
Додано: Вів 17 вер, 2019 20:25
Тарифы для "бедных"? Вот по этому и стоит свалить с лайфа.. По всей Европе роуминг отменили а лайФ до сих пор пытается Украину разделить! Ганьба!!
Додано: Вів 17 вер, 2019 20:31
Re: lifecell запускає новий тариф за 20 грн
давно пора смешно право смешно ... как мертвому припарка ... ЮМС\МТС\Ватафону это не помогло увеличить долю на не типичных для него территориях ... КС тоже не помогло ... а лайфу вот возьмет и поможет !
вот российский Ватафон во Львое уже с 2009 года бесплатный ДЕСЯТЬ ЛЕТ страшно представить мой номер МТС кормиться на 10 грн\год для бесплатной внутрисети ... и вы думаете мне на него звонять с КС или Лайф ? нет это мой РЕЗЕРВНЫЙ номер для семьи бесплатная связь с семьей с 2009 года и до сегодня между Ватафонами , но кормлю деньгами я Киевстар на работе два номера КС и МТС , на КС поступает 99% всех звонков, а МТС он же Водафон=РФ-он звонит РАЗ в день ...надо подать руководству идею урезать его до минимального тарифа ... зачем кормить РФ ? По поводу Лайф не берут они УКРАИНСКИХ менеджеров менеджмент НЕ местный потому и все проблемы . ЭЭЭЭ как бы уже дал советов на лимон зелени .. и бесплатно ... надеюсь Лайф цел не прочитает ... и даже если прочитает то НЕ прислушается, а это совет на несколько млн зелени... как было два магазина в одном здании через стену оба продуктовых один работает уже 25 лет на месте второго поменялось 10 ... разных торг точек от вет клиники до 4-х продуктовых секрет мне известен предлагал раскрыть за штуку зелени ... но кто ж меня послушает таки и тут даже за бесплатно не послушают ... предлагаю свои услуги по выведению Лайфа в топ , очень недорого лям зелени в год . Гарантии ? если в конце обусловленного периода ( два года) не улучаться показатели на 100% ( то есть в два раза не вырастет абонбаза и прибыль ) зарплату верну за вычетом $300 в месяц.
в одной из школ Украины произошло ЧП – первоклассник упал в выгребную яму туалета...К счастью, одноклассники мальчика побежали за учителями и его спасли. Вы уверены что терминалов с NFC оплатой нам не хватает ?
Додано: Вів 17 вер, 2019 20:41
yama, киевстар настолько же патриотично-украинский, как и мтс
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 17 вер, 2019 20:42
у ВСЕХ операторов дос их пор ЕСТЬ локальные тарифы !!! и у вашего любимого Киевстара тоже !! и у ватафона !
в одной из школ Украины произошло ЧП – первоклассник упал в выгребную яму туалета...К счастью, одноклассники мальчика побежали за учителями и его спасли. Вы уверены что терминалов с NFC оплатой нам не хватает ?
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