lifecell запускає новий тариф за 20 грн

Додано: Вів 17 вер, 2019 20:31

давно порасмешно право смешно ... как мертвому припарка ... ЮМС\МТС\Ватафону это не помогло увеличить долю на не типичных для него территориях ... КС тоже не помогло ... а лайфу вот возьмет и поможет !вот российский Ватафон во Львое уже с 2009 года бесплатный ДЕСЯТЬ ЛЕТ страшно представить мой номер МТС кормиться на 10 грн\год для бесплатной внутрисети ... и вы думаете мне на него звонять с КС или Лайф ? нет это мой РЕЗЕРВНЫЙ номер для семьи бесплатная связь с семьей с 2009 года и до сегодня между Ватафонами , но кормлю деньгами я Киевстарна работе два номера КС и МТС , на КС поступает 99% всех звонков, а МТС он же Водафон=РФ-он звонит РАЗ в день ...надо подать руководству идею урезать его до минимального тарифа ... зачем кормить РФ ? По поводу Лайф не берут они УКРАИНСКИХ менеджеров менеджмент НЕ местный потому и все проблемы . ЭЭЭЭ как бы уже дал советов на лимон зелени .. и бесплатно ... надеюсь Лайф цел не прочитает ... и даже если прочитает то НЕ прислушается, а это совет на несколько млн зелени... как было два магазина в одном здании через стенуоба продуктовых один работает уже 25 лет на месте второго поменялось 10 ... разных торг точек от вет клиники до 4-х продуктовых секрет мне известен предлагал раскрыть за штуку зелени ... но кто ж меня послушаеттаки и тут даже за бесплатно не послушают ...Гарантии ? если в конце обусловленного периода ( два года) не улучаться показатели на 100% ( то есть в два раза не вырастет абонбаза и прибыль ) зарплату верну за вычетом $300 в месяц.