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lifecell запускає новий тариф за 20 грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 вер, 2019 19:30
И не указано самое главное - тариф ТОЛЬКО ДЛЯ НОВЫХ АБОНЕНТОВ
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balta_laska
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