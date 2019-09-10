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lifecell запускає
новий тариф за 20 грн

lifecell запускає новий тариф за 20 грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 19:30

И не указано самое главное - тариф ТОЛЬКО ДЛЯ НОВЫХ АБОНЕНТОВ
balta_laska
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