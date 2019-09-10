lifecell запускає новий тариф за 20 грн

elenasieza1963 написав:
Неужели нельзя сделать недорогую связь для стариков, безлимит на месяц в сети за недорогую плату? Их много и они хотят общаться.
Им не тариф а немного разума в мозги маразматичные капнуть надо... такие тарифы есть но если человек клинический идиот то причем тут тарифы????
Есть Лайкамобайл.. там нет абоплаты в принципе... есть 3Моб..30коп/мин чужие 10 свои номера тоже никаких абонплат нет..пакетные услуги хочешь покупай хочешь нет на месяц на сумме на счету это никак не влияет..тут на форуме уже 100500+ раз эта тема оговаривалась..