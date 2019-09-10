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Додано: Сер 18 вер, 2019 21:08
приперло... они задолбали если чесно со сменами тарифов.. вроде новый нормальный на симке тариф а не успел купить попользоваться как оппа . и меняют на гуано какое то...тк и тут наберут абонентов а потом хлоп и чудесные шорты легким движением руки превращаються в .. тариф все от 100+)).
Додано: Сер 18 вер, 2019 21:13
Re: lifecell запускає новий тариф за 20 грн
Им не тариф а немного разума в мозги маразматичные капнуть надо... такие тарифы есть но если человек клинический идиот то причем тут тарифы????
Есть Лайкамобайл.. там нет абоплаты в принципе... есть 3Моб..30коп/мин чужие 10 свои номера тоже никаких абонплат нет..пакетные услуги хочешь покупай хочешь нет на месяц на сумме на счету это никак не влияет..тут на форуме уже 100500+ раз эта тема оговаривалась..
Додано: Чет 19 вер, 2019 10:26
а зря повышали тарифы. Если я пенсионер то сейчас пользуюсь только Лайфом по старому тарифу-30 грн в месяц, а Киевстар не видит моих денег с нового года. Им плевать на меня а мне на них. Но номер сохранился ведь за него заплачено 6 лет назад. Интернет у меня есть дома на компе и зачем он мне нужен в телефоне на улице где и цифр на кнопках разглядеть плохо а тем более интернет. Зря теряете деньги "ЛЮБI ДРУЗI"!!! 19.09.19г
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