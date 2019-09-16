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Названо курс долара на 2020 рік,
за яким розрахований бюджет

Названо курс долара на 2020 рік, за яким розрахований бюджет
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 15:05

Названо курс долара на 2020 рік, за яким розрахований бюджет

Пропонуємо до обговорення:
В проекті державного бюджету на 2020 рік, який сьогодні внесе Кабмін в Раду, розрахунки здійснені з використанням прогнозного курсу на кінець року 28,2 грн/долар.

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