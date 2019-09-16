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ДФС оштрафувала Тріолан
на 3,7 млрд грн

ДФС оштрафувала Тріолан на 3,7 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 15:23

ДФС оштрафувала Тріолан на 3,7 млрд грн

Пропонуємо до обговорення:
Окружний адмінсуд Києва відмовився задовольнити позов компанії Тріолан.Мані в Головне управління ДФС в місті Києві про скасування податкового повідомлення-рішення, яким до провайдера за порушення Положення про ведення касових операцій у національній валюті застосований штраф у розмірі 3,7 млрд грн.

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