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ДФС оштрафувала Тріолан на 3,7 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 вер, 2019 15:23
Пропонуємо до обговорення:
Окружний адмінсуд Києва відмовився задовольнити позов компанії Тріолан.Мані в Головне управління ДФС в місті Києві про скасування податкового повідомлення-рішення, яким до провайдера за порушення Положення про ведення касових операцій у національній валюті застосований штраф у розмірі 3,7 млрд грн.
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R2
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Додано: Вів 17 вер, 2019 15:23
Им торба
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idealstorm
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Додано: Вів 17 вер, 2019 17:00
idealstorm написав:
Им торба
Ой, да ладно.
Если Вы внимательно присмотритесь к платежам Триолану, получится, что Вы платите не Триолану, а какому-нибудь ФОП Вася Пупкин.
Ну перейдут Пупкины и Сидорчуки под какой-нибудь другой зонтичный бренд типа Трилохлан - делов то)))
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antey1969
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Додано: Вів 17 вер, 2019 18:24
А заплатит за это всё, как обычно, потребитель.
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DoooM
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