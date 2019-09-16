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ДФС оштрафувала Тріолан на 3,7 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 вер, 2019 15:23
Пропонуємо до обговорення:
Окружний адмінсуд Києва відмовився задовольнити позов компанії Тріолан.Мані в Головне управління ДФС в місті Києві про скасування податкового повідомлення-рішення, яким до провайдера за порушення Положення про ведення касових операцій у національній валюті застосований штраф у розмірі 3,7 млрд грн.
Дивися повний текст ДФС оштрафувала Тріолан на 3,7 млрд грн
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R2
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Додано: Вів 17 вер, 2019 15:23
Им торба
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idealstorm
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Додано: Вів 17 вер, 2019 17:00
idealstorm написав:
Им торба
Ой, да ладно.
Если Вы внимательно присмотритесь к платежам Триолану, получится, что Вы платите не Триолану, а какому-нибудь ФОП Вася Пупкин.
Ну перейдут Пупкины и Сидорчуки под какой-нибудь другой зонтичный бренд типа Трилохлан - делов то)))
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antey1969
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Додано: Вів 17 вер, 2019 18:24
А заплатит за это всё, как обычно, потребитель.
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DoooM
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Додано: Вів 17 вер, 2019 20:10
antey1969 написав: idealstorm написав:
Им торба
Ой, да ладно.
Если Вы внимательно присмотритесь к платежам Триолану, получится, что Вы платите не Триолану, а какому-нибудь ФОП Вася Пупкин.
Ну перейдут Пупкины и Сидорчуки под какой-нибудь другой зонтичный бренд типа Трилохлан - делов то)))
Посмотрел структуру собственников своего провайдера Ланет: Кипр, Белиз + несколько физ. лиц. Конечно властям легче нагнуть ФОП айтишников каких-то, чем заняться отмыванием денег в офшоры.
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BIGor
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Додано: Сер 18 вер, 2019 08:59
как получилась цифра - 3,7 млрд.грн?
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sal
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Додано: Сер 18 вер, 2019 09:04
Давно не лез в бухгалтерию. Но тут вопрос учитывались эти средства при расчете налогов или нет. То что не заполнены бумажки это еще не значит что с этой суммы все налоги по факту не уплачены, а значит могут отбить в суде.
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Igorten
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Додано: Сер 18 вер, 2019 09:24
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wild2006
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Додано: Сер 18 вер, 2019 09:35
Налоговая неправа. Смотрела судебное решение. Оно верное. Потому, что истец не привел аргументы по сути вопроса. Навскидку только один из аргументов: налоговики использовали не ту инструкцию (порядок) НБУ, которая касается Триолана.
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dnv1106
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Додано: Сер 18 вер, 2019 09:39
738,6 млн грн.Х 5-тикратный штраф=3,7млрд.грн.
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dnv1106
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